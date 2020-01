"Yelobank"da yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış jurnalist İlkin Əhmədov "Yelobank"ın İctimaiyyətlə və xarici əlaqələr üzrə müşaviri təyin olunub.

Qeyd edək ki, bu təyinatadək İ.Əhmədov "AccessBank"da ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsininin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Daha əvvəl isə APA informasiya agentliyində, ATV telekanalında fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.