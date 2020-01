Sükan arxasında yuxulayan sürücü ağır qəzaya səbəb olub.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon yollarının birində baş verib.

Belə ki, səki ilə hərəkət edən iki nəfəri qəfildən idarəetməni itirən “Mercedes"” markalı avtomobilin sürücüsü vurub.

Hadisə nəticəsində yaşlı kişi yolun kənarına düşüb. Əlində qarpız aparan gənc isə zərbənin gücündən yaxınlıqdakı kamera dirəyinə dəyib və hadisə yerindəcə keçinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.