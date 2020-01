Erməni ifaçılar bu dəfə Xalq artisti Röya Ayxan və müğənni Tunar Rəhmanoğlunun “Həsrət nəğməsi” mahnısını oğurlayıblar.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sözləri Vüqara, musiqisi Rəşad Bağırova məxsus mahnını müğənnilər Serine Hovhannisyan və Levon Zaqaryan ifa edib.

Mahnı “Youtube” video-portalında “İmacir Sirel em” adı altında təqdim olunub. Sözlərin müəllifi kimi Artur Mesropyan qeyd edilsə də, musiqinin kimə məxsus olması yazılmayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.