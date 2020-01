"Tottenhem" "Benfika"nın futbolçusunu icarəyə götürüb

İngiltərənin "Tottenhem" klubu Portuqaliya "Benfika"sının futbolçusu Jedson Fernandeşi icarəyə götürüb.

Metbuat.az-ın ingilis klubunun rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, 21 yaşlı futbolçu 1,5 il müddətinə "Tottenhem"də icarə əsasında oynayacaq.

Gənc yarımmüdafiəçi yeni klubunda 30 nömrəli formanı geyinəcək. Fernandeş 2018-ci ildən Portuqaliyanın əsas yığmasının da şərəfini qoruyur.

Qeyd edək ki, "Tottenhem" klubu İngiltərə Premyer Liqasında geridə qalan 22 turdan sonra 30 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.