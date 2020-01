İki həftə öncə nişanlanan Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərlinin qızı Nigar nişanlısı Gino ilə kameralar qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün fotosessiyasını Niko Abbasov gerçəkləşdirib.

Qeyd edək ki, Nigar Azərbaycan Respublikasını Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində çalışır. Onun ailə quracağı Türkiyə vətəndaşı Gino isə aşpazdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.