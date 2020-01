Prezident İlham Əliyev kino tədqiqatçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident təqaüdçüsü Aydın Kazımzadəyə mənzil hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Open.az-a kino tədqiqatçısı özü məlumat verib.

"Düşünürəm ki, bundan gözəl və dəyərli hədiyyə ola bilməz", - A.Kazımzadə bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün görkəmli kino xadiminin 80 yaşı tamam olur.

