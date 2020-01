Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun ofisi İrana müraciət edib.

Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, rəsmi Kiyev yanvarın 8-də Tehran səmasında vurulan “Beynəlxalq Ukrayna Hava Yolları”na məxsus Boeing 737 təyyarəsinin “qara qutu”sunu istəyir.

Müvafiq müraciət İrana göndərilib. “Qara qutu”nun oxunmasına yanvarın 20-də başlanılacaq.

