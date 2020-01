Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərini parlament seçkilərində təmsil edəcək namizəd qeydə alınıb.

Metbuat.az Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yəhudiləri təmsil edən namizəd Rafailov Anatoliy Xaimoviçdir.



İxtisasca həkim olan Anatoliy Rafailov "Sağlam Ailə" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərir.

Anatoli Rafailovun namizədliyi 53 saylı Quba-Qusar Seçki Dairəsindən qeydə alınıb. (modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.