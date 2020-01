Avstriya Rusiya ərazisində törətdiyi qətlə görə axtarışda olan erməni cinayətkar Qarri Qriqoryantsı oraya ekstradisiya edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Q.Qriqoryants 1998-ci ildə Krasnoyarsk diyarında məişət zəminində öz tanışını qətlə yetirib.

Uzun müddət gizlənən cinayətkarın 2019-cu ilin iyununda Avstriyada olduğu müəyyən edilib. Rusiyanın ekstradisiya müraciətini Avstriya dekabr ayında təmin edib.

Qarri Qriqoryantsın Rusiya vətəndaşı olmadığı deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.