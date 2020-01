Abşeron rayonunda bir ailənin iki üzvü dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın məlumttına görə, hadisə rayonun Saray qəsəbəsində baş verib. Qəsəbənin H. Arif küçəsində yaşayan bir ailənin 2 üzvü hamamda dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Ailə üzvləri ər və arvadın meyitini hamamda aşkarlayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

