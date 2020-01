Avropa Parlamenti "Brexit"in şərtləri üzrə razılaşmanı ayın sonunda təsdiqləyəcək.

Metbuat.az-ın "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen İrlandiyada keçirilən mətbuat konfransı zamanı deyib.

U. fon der Lyayen bildirib: "Avropa Parlamenti onu ayın sonu təsdiqləyəcək".

Avropa Parlamentinin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqını tərk etməsinə iki həftə qalıb.

