İndoneziyada dəniz səviyyəsinin qalxmasına görə iki ada suyun altında qalıb

İndoneziyanın Cənubi Sumatra əyalətinə daxil olan iki sahibsiz ada qlobal istiləşmə səbəbiylə dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində tamamilə su altında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Straits Times” qəzeti yerli “Ətraf mühit forumu”nun məlumatlarına istinadən yazıb.

“Betet və Qundul adaları hazırda dəniz səviyyəsindən 1-3 m aşağıdadır. Təcili tədbir görülməsə, bu vilayətin tərkibində olan daha dörd adanın yox olma təhlükəsi var”, - deyə sözügedən qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Xayrul Sobri xəbərdarlıq edib.

Onun sözlərinə görə, Burunq adası artıq sıfır səviyyədədir, Kalonq və Salah Namao suyun səthindən təxminən iki metr, Kramat adası isə suyun təxminən 3 metr yüksəkliyindədir. Salah Namaonun 1990-cı illərdən bəri dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqədar yerli sakinlər tərəfindən tədricən tərk edilməsinə baxmayaraq, hələ də məskunlaşma mövcuddur.

Mütəxəssis, həmçinin suyun altında qalan Betet adasında YUNESKO tərəfindən tanınan bir milli qoruğun olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, İndoneziya dünyanın 18 min adasını əhatə edən dünyanın ən böyük arxipelaqında yerləşir.(Apa)

