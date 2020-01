"Instagram" istifadəçilərini sevindirdi: Hamı bunu gözləyirdi

"Instagram"ın mobil versiyasındakı "Direct" mesajlaşma funksiyasından veb versiyasında da istifadə etmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə rəhbərliyi ictimaiyyətə məlumat yayıb. Hazırda sınaq mərhələsində olan funksiya "Instagram"ı internet üzərindən istifadə edənlərin ən çox gözlədiyi yeniliklərdən biridir.

Test edilmiş xüsusiyyət istifadəçilərə hər hansı brauzer üzərindən mesaj göndərməyə imkan verəcək. Əgər sınaqlar uğurla başa çatarsa, onda funksiyadan hamı istifadə edə biləcək. (baku.ws)

