Yardımlı rayonunda polis əməkdaşı iş başında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “pravda.az” məlumat yayıb.

Verilən məlumata görə, Yardımlı rayon Polis Şöbəsinin rəis müavini Şöhrət Kərimov vəzifə başında dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, Ş.Kərimov bu vəzifəyə ötən ilin noyabr ayında təyinat almışdı.(baku.ws)

