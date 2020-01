Sosial şəbəkələrdə Bakı metrosunda çəkilmiş video böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi geyimdə olan gənc qatarda qəribə hərəkətləri ilə sərnişinlərin diqqətini çəkib. Sərnişinlərdən biri həmin gənci telefona çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb. Sözügedən video qısa zamanda insanların diqqətini çəkib.

Gəncin insanlara reaksiyası və görünüşü də diqqətlərdən qaçmayıb.

