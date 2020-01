SON DƏQİQƏ: Tanınmış jurnalist dünyasını dəyişdi

Tanınmış jurnalist Tofiq Gülməmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə Elnarə Dərziyeva məlumat yayıb:

"Dəyərli jurnalist, həyat eşqli insan - Tofiq Gulməmmədovu itirdik. Ölüm sizə yaraşmırdı, Tofiq müəllim... Çox pis xəbər oldu. Allah rəhmət eləsin”.

Qeyd edək ki, Gülməmmədov Tofiq Attıxan oğlu 1960-cı il may ayının 9-u anadan olub. 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. "Neftçi İdman Klubu" İctimai Birliyinin mətbuat xidməti üzrə meneceridir.

