Azərbaycanlı model Miss Əliyeva kamera önünə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, model kamera önündə müxtəlif paltarlarda pozlar verib. O, şəkillərdə açıq-saçıq və alt paltarında olan geyimləri ilə diqqət çəkib.

Sözügedən fotosessiyanı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.