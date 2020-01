Mikayıl Cabbarov: Azərbaycanda əhalinin gəlirləri orta illik inflyasiyanı üstələyib

2019-cu ildə Azərbaycanda sosial müdafiənin gücləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 2019-cu ildə sosial-iqtisadi inkişaf yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

Nazir bildirib ki, bu istiqamətdə görülmüş işlər nəticəsində əhalinin gəlirlərinin nominal artımı 7,4 faiz təşkil edib və 2,8 faizə bərabər olan orta illik inflyasiyanı üstələyib.

Bundan başqa, orta aylıq əmək haqqının artım tempi 16,4 faiz təşkil edərək əhalinin gəlirlərinin artım tempini üstələyib. Bu, həm əmək haqlarının artırılması, həm dəəmək bazarında işəgötürənlərlə işçilər arasında münasibətlərin leqallaşması ilə əlaqədardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.