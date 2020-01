Bu ilin aprel ayında Azərbaycanda bütün sənədsiz evlərlə bağlı yekun qərar veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rüstəm Şahbazov deyib.

"Artıq bunla bağlı müvafiq komissiyalar iş aparır. Neft və infrastruktur ərazilərə düşən mənzillərə çıxarış verilməyəcək. Qalan digər evlərin sənədləşməsinə başlanılacaq".

(unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.