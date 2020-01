Tanınmış meyxanaçının son vəziyyəti: “Əməliyyatdan sonra heç kimi görmək istəmirdim” - VİDEO

"İnsanın canı ağrıyanda, gözü heç nəyi görmür. Əməliyyatdan sonra heç kimi görmək istəmirdim. İstəyirdim, sakitlik olsun".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu tanınmış meyxanaçı Sadıq Mustafayev deyib.

ATV-də yayımlanan “Şou ATV” verilişinin çəkiliş qrupu onu xəstəxanada ziyarət edib. Kor bağırsağından əməliyyat olunan söz ustadı səhhətindən danışıb:

“Bütün dostlarım narahatdır. Məni ziyarət edirlər. İki-üç gün bir az ağrıdım, amma getdikcə ağrılarım daha da çoxaldı. Həkimlər söylədilər ki, əməliyyat olunmalısan. Həkim deyir ki, nə qədər çox gəzsən, bir o qədər yaxşıdır.

