Rusiyada yeddinci sinif şagirdi on yaşlı oğlandan hamilə qalıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Krosnayarsk vilayətində baş verib. Xəbərdə bildirilir ki, onlar ayrı-ayrı məktəblərdə təhsil alırlar. 13 yaşlı qız yeddinci sinifdə, 10 yaşlı oğlan isə dördüncü sinifdə oxuyur.

Qızın hamiləliyin yeddinci həftəsində olduğu bildirilir.

Polis hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

