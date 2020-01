Azərbaycan Premyer Liqası Avropada sonuncu “dördlük”də yer alıb

UEFA-nın 2019-cu illə bağlı hesabatı dərc olunub.



Metbuat.az bildirir ki, siyahıda Avropa ölkələri yüksək liqadakı komanda sayına əsasən də sıralanıb.



Cəmi 8 komandanın ümidinə qalan Azərbaycan Premyer Liqası sonuncu “dördlük”dədir. Çempionatımız Andorra, Litva və Moldova ilə eyni - ən aşağı göstəriciyə malikdir. Rekordçu isə 20 komandalı çempionata malik İtaliya, İspaniya, İngiltərə və Fransadan ibarət “dördlük”dür.



San-Marino (15) və Latviya (9) tək sayda komandaya malik olan çempionatlardır. Digərlərində bu rəqəm cütdür.



Maraqlıdır ki, Avropanın 54 ölkəsindəki liqalar 10 müxtəlif formatla keçirilir. Azərbaycan 4 dövrəlik dairəvi sistemdən istifadə edən 12 liqadan biridir. Albaniya, Xorvatiya, Estoniya, Gürcüstan, İrlandiya, Latviya, Moldova, Şimali Makedoniya, Monteneqro, Sloveniya və İsveçrədə də eyni formatdır.



Ən çox istifadə olunan isə 2 dövrəli dairəvi sistemdir. 15 liqa bu varianta üstünlük verib.(apasport)

