Yanvarın 17-də Bakının Yasamal rayonu ərazisində yerləşən A.Şaiq, L.Tolstoy, Ç.Mustafayev, M.Əliyev, A.Qarayev, Şahbazi küçələrinin kəsişdiyi bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin təchizatı müəyyən müddətə qədər dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azərişıq” ASC-dən “APA-Economics”ə verilən məlumata görə, buna səbəb, “Sovetski” adlanan ərazidə davam edən abadlıq və yenidənqurma işləri, köhnələn elektrik xətlərinin və yeraltı kabel xətlərinin yenilənməsidir.

