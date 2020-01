Yaponiyanın avtomobil istehsalçısı “Nissan”, Tokio Birjasına şirkətin keçmiş rəhbəri Karlos Qon barəsində sənədlər təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədlərə əsasən Karlos Qon əyləncə və hədiyyələrə təxminən 3,9 milyon avro pul xərcləyib.



Qon xüsusəndə Versal Sarayında tez-tez ziyafətlər keçirib, şirkətin hesabına bahalı mallar, o cümlədən “Cartier”dən zərgərlik məmulatları alıb.

