"Fənərbaxça"nin idman direktoru Damien Komolli vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb. Fransalı mütəxəssisin istefa verməsinin səbəbi hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, D.Komolli 2018-ci ildən İstanbul klubunun idman direktoru idi.

