Azərbaycanlı holdinq rəhbərinin 19 yaşlı model qızının FOTOLARI

Türkiyənin ən məşhur yarışmalarından biri olan “İşte benim stilim”də (Bu mənim stilim) iştirak etmiş azərbaycanlı Sima Şərafətdinova yenidən mətbuatın gündəminə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı gözəl “İnstaqram”da yeni fotolar paylaşıb. Son zamanlar paylaşdığı şəkillərlə sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətini cəlb edən Sima diqqət mərkəzinə düşüb.

Qeyd edək ki, “İşte benim stilim” yarışmasında qalmaqalları ilə məşhur olan Sima hazırda qonşu ölkədə təhsil alır. O, atasının holdinq rəhbəri olduğunu və 6 dil bildiyini deyib. 15 yaşından etibarən model kimi fəaliyyətə başlayıb və “Azərbaycan gözəli” seçilib.

(baku.ws)

