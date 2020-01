Bir qədər əvvəl Ramana körpüsü, Hava limanı istiqamətində Bülbülə-Əmircan döngəsi yaxınlığında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu səbəbdən hazırda qeyd edilən istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

