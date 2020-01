Azərbaycan keçən il ən çox Rusiyadan məhsul idxal edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2019-cu ildə ölkəyə ən çox Rusiya, Türkiyə və Çindən məhsul idxal olunub.



Rusiyadan idxalın dəyəri 2 milyard 290,2 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 1 milyard 646,8 milyon dollar, Çindən isə 1 milyard 432 milyon dollar olub.

