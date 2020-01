İranın ABŞ-ın İraqda yerləşən bazalarına hücum zamanı 11 amerikalı əsgər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarın 8-i həyata keçirilən raket zərbələri nəticəsində hərbçilər beyin silkələnməsi aldıqları ehtimal edilir. Onlar ABŞ-ın Küveytdə və Almaniyada yerləşən xəstəxanalarına yerləşdiriliblər.

Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp hücum nəticəsində xəsarət alanların olmadığını qeyd etmişdi.

