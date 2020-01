"Üzüklər hökmdarı"nın müəllifinin yazıçı oğlu vəfat etdi

İngilis yazıçı Con Tolkinin oğlu, yazıçı və linqvist Kristofer Tolkin 96 yaşında Fransada vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, məşhur "Üzüklərin hökmdarı" filminin çəkildiyi eyniadlı trilogiyanın müəllifinin üçüncü oğlu olan K.Tolkin atasının ölümündən sonra onun kitablarının çapı ilə məşğul olub. Məhz Kristoferin sayəsində oxucular C.Tolkinin bütün irsi ilə tanış ola biliblər.

Eyni zamanda Kristofer Tolkin, atasının "Silmarillion" adlı yarımçıq qalmış romanını da tamamlayıb və 12 cildlik "Orta dünyanın tarixi" adlı əsər yazıb.

K.Tolkin məhkəməyə yolu ilə "Üzüklərin hökmdarı" haqqında çəkilən trilogiyanı qadağan etməyə çalışıb və sonra filmləri bəyənmədiyini bildirmişdi.

