Bu gündən etibarən Bakının ən böyük prospekti olan Heydər Əliyev prospektində avto-nəqliyyat vasitələri üçün maksimal sürət həddi endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prospektin hər iki istiqamətində ilk iki hərəkət zolağında 120 km/saat olan sürət həddi 110 km/saata endirilib.

