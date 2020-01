Gürüstanda kişi məclisdə iştirak edən gənc müğənni Canan pul yağışına tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının başına kişilər çoxlu pul səpiblər.

Gördüklərindən təəccübünü gizlətməyən Canan kişilərlə oynayıb. Yerə səpilən pulları isə süpürgə ilə yığışdırıblar.

Həmin anları lentə alan müğənni “Gürcüstanda sevənlərimlə bir arada. Sevginizə, ürəyinizə Canoş qurban. Ağıllı-ağıllı yazanlar, mənə kiminsə düşüncəsi önəmli deyil” yazaraq şəxsi sosial media hesabında yayımlayıb.

