Bakıda naməlum kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Qaradağ rayonunda qeydə alınıb. Küçədə təxminən 55-65 yaşlarında kişi meyiti aşkar edilib. Meyitin ilkin müayinəsi zamanı naməlum şəxsin qəbul etdiyi alkoqollu içkidən zəhərlənərək öldüyü məlum olub.

Meyitin kimliyinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırma aparılır.(Apa)

