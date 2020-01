Gəncə şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Vəfa Bayramova yanvarın 16-da yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib. Onun uzun müddətdir QİÇS xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.