43 saylı Sunqayıt seçki dairəsindən deputatlığa namizdə Şərif Xasıyevin posteri böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc namizəd posterdə "Səs verin, dadınıza YETİM” sözlərini yazıb. Yetim sözünün Sumqayıtda gənclər arasında şox məşhur söz olduğunu nəzərə alsaq, bu posterin məhz gəncləri hədəfldiyini deyə bilərik.

Həmin fotonu təqdim edirik:

(azxeber)

