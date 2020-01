90 yaşlı qadın üç gün qızının meyiti ilə eyni evdə yaşadı

90 yaşlı qadın qızının cəsədi ilə üç gün eyni evdə yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, faciəvi hadisə Türkiyənin İstanbul şəhərində qeydə alınıb.

Bildirilir ki, 90 yaşlı Şaziyə Altuntaşlarla birlikdə yaşayan 57 yaşlı qızı Nəsrin Altuntaşların yaxınları onlardan dörd gün xəbər ala bilməyib. Bu səbəbdən Nəsrin Altuntaşların oğlu evə gəlib. Ancaq mənzilin qapısını aça bilməyib. Qapının ardından bərk qoxu gəldiyindən qonşuların köməyi ilə qapını qırmaq qərarına gəlib. İçəri daxil olduqda isə qadınların yatdığını görüb.

Ağır qoxular səbəbindən içəridə durmaq mümkün olmayıb. Təcili yardıma xəbər verilib. Hadisə yerinə gələn tibb işçiləri ilk müayinədə Şaziyə Altuntğaşların yaşadığını, Nəsrin Altuntaşların isə öldüyünü müəyyən edib.

Sonradan qadının üç gün əvvəl vəfat etdiyi, yaşlı qadının ölən qızı ilə bu müddət ərzində eyni eydə qaldığı müəyyən olunub.

Yaşlı qadın xəstəxanaya yerləşdirilib.(oxu.az)

