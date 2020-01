"Yuventus"da dekabr ayının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ada Kriştiano Ronaldo layiq görülüb. 34 yaşlı portuqaliyalı hücumçu ötən ay 6 oyuna 6 qol vurub.

Qeyd edək ki, bu mövsüm İtaliya A seriyasında 14 qol vuran Ronaldo Turin klubunun bombardiridir.

