Putin bu şəxsi özünə yeni köməkçi təyin edir

Baş nazir Dmitri Medvedevin dövründə İqtisadi İnkişaf naziri olan Maksim Oreşkin Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS “Bloomberg”ə istinadla məlumat verib.

Prezidentin indiki köməkçisi Andrey Belorusova da yeni vəzifə veriləcək, agentliyin məlumatına görə, o baş nazirin birinci müavini olacaq.

Hazırda bu vəzifədə maliyyə naziri Anton Siluanovdur, ancaq onun yeni vəzifəyə təyin olunub-olunmayacağı bəlli deyil.

Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yanvarın 15-də Federal Məclisə müraciətlə çıxış edib. Bundan sonra Medvedev Putin tərəfindən təklif olunan konstitusiya dəyişiklikləri ilə əlaqədar hökumətin tam tərkiblə istefaya getdiyini açıqlayıb.

