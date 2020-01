Türkiyənin mərhum Baş naziri Bülənt Əcəvitin həyat yoldaşı Rahşan Əcəvit 97 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, o müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin 34-cü Baş nazirinin həyat yoldaşı Rahşan Əcəvit siyasi həyatı ilə yanaşı şair və rəssamlıq fəaliyyəti ilə də önəmli rol oynayıb. Demokratik Sol Partiyanın qurucusu Rahşan müxalifətə dəstəyi ilə seçilirdi.

Anar / Metbuat.az

