İrana ŞOK CƏZA

Asiya Futbol Konfederasiyası İranda beynəlxalq qarşılaşmaların keçirilməsinə qadağa qoyub.

Metbuat.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, qurumun məlumatına görə, İranın milli futbol yığması beynəlxaq oyunları 3-cü ölkədə keçirə bilər. İranın Futbol Federasiyası Asiya Futbol Konfederasiyasından qadağa ilə bağlı məktub aldıqlarını təsdiq edib. Lakin qərarın səbəbləri barədə açıqlama verilməyib. Güman edilir ki, Asiya Futbol Konfederasiyası təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar belə qərar qəbul edib.

İran qərara etiraz edəcəyini bəyan edib.

Anar / Metbuat.az

