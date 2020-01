Yeməkdən dərhal sonra isti çay içmək orqanizm üçün təhlükəlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalar nəticəsində yeməkdən sonra çay içməyin xroniki qanazlığa və dəmir əksikliyinə səbəb olduğu müəyyən edilib.

Bildirilir ki, çay içməyin xüsusi saatı olmalıdır. Ya da yeməkdən ən azı 3 saat sonra içilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.