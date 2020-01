ABŞ-ın Corciya ştatında ölüm cəzasına məhkum edilmiş şəxs edamına bir neçə saat qalmış əfv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cimmi Medersin ölüm cəzası ömürlük həbs cəzası ilə əvəz edilib. Onun vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaq imkanının olmadığı deyilir.

Cimmi Meders qətlə görə ölüm cəzasına məhkum edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.