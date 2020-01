Azərbaycanlı tələbə İtaliyada itkin düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, Binədəqi rayon Polis İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə, rayon sakini Əliguşad Xıdırov 4-cü Polis Bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Cavid Xıdırlının yanvarın 10-da İtaliyanın Torino şəhərində itkin düşdüyünü bildirib.

C.Xıdırlı İtaliyada ali təhsil alırmış.

