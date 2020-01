Azərbaycanda QHT sədri yol qəzasında öldü

Saatlı rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə rayonun Qara Nuru kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Saatlı rayonu Azadkənd kənd sakini, Azadkənd Sudan İstifadə Edənlər İctimai Birliyinin sədri Nizami Cəfərovun idarə etdiyi “VAZ 21074” markalı 49 DF 711 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Saatlı rayon sakini Səmədov Əbülfət Ərəstun oğlunun idarə etdiyi “Mitsubitshi” markalı, 90 OZ 941 dövlət nömrə nişanlı avtomobil toqquşub.

Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü və “Mitsubitshi”də olan sərnişinlər - Elşad Teymurov və Feyruz Minbaşıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

N.Cəfərov xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Trend)

