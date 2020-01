Türkiyənin İstanbul şəhərindən Təbriz şəhərinə uçan İranın "IranAirtour" hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi qarlı hava şəraitinə görə Təbrizin Şəhid Mədəni aeroportuna eniş edə bilməyib.

Metbuat.az bildirir ki, bunu İranın Təbriz şəhəri Şəhid Mədəni aeroportunun ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Məhəmməd Hacıpur deyib.

M.Hacıpurun sözlərinə görə, Təbriz aeroportunda görmə üfüqü 400 metrədək azalıb və eniş zolağı sürüşkəndir. (Trend)

