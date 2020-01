ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində qeydə alınan görüntülərdə Maks adlı ağ-qara ev pişiyinin cəsurluğu kameraların yaddaşına həkk olunub.

Metbuat.az bildirir ki, pişik evin bağçasına girən üç çaqqalla mübarizə aparıb. Mübarizədən qalib ayrılan Maksın hərəkətləri sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

