Hadisə ölkənin Pradeş əyalətində baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sahibi rəqibinə daha çox zərər versin deyə xoruzun ayağına ülgüc qədər iti bıçaq bağlayıb, lakin xoruz rəqibinə deyil tamaşaçılara hücum çəkib. Bu zaman 55 yaşlı bir şəxs qarnından ciddi yara alaraq, hadisə yerindəcə keçinib.

Hadisə ilə əlaqədar bir neçə nəfər saxlanılıb.

