Arda Turan "Qalatasaray"a gəlir? - Klub prezidenti açıqladı

Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubunun prezidenti Mustafa Çengiz "sarı-qırmızılılar"ın divan toplantısında Arda Turanın transferi barədə iddialara münasibət bildirib.

Klub prezidenti bir neçə gün əvvəl "Başakşehir"lə müqaviləsini ləğv edən və "Qalatasaray"a transfer olacağı danışılan Arda Turanla bağlı danışarkən "Arda ilə bağlı bizi əlaqədar edən durum yoxdur" ifadəsini işlədib.



"Qalatasaray" prezidenti qış transfer pəncərəsində adı klubla yanaşı çəkilən futbolçu ilə bağlı fikirlərini belə tamamlayıb: "Fatih Terimlə transferlərlə bağlı iclasımız oldu. Arda Turanla bağlı fikrini soruşdum, belə bir tələbi olmadığını dedi. 4 saat toplantımız oldu, toplantıda "A" hərfi belə keçmədi".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.