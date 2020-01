Azərbaycan yığmasının və "Qarabağ"ın futbolçusu Mahir Emreli futbolda qazandığı pulları biznesə yatırır.

"CBC Sport"da yayımlanan "Foto+" verilişinin qonağı olan futbolçunun Zaqatalada mal-qara biznesi və fındıq bağının olduğu müəyyənləşib.

