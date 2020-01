"Golden Thing" ifası ilə tanınan müğənni Kodi Simpson ( Cody Simpson ) sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Wrecking Ball" mahnısından sonra məşhurlaşan müğənni Mayli Sayrusun çılpaq fotosunu Instagram-da paylaşıb.

Hamamda çəkilən fotoda müğənni tamamilə çılpaq haldadır. O, intim yerlərini köpüklə örtməyə çalışıb.

